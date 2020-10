USA klagen mexikanischen Ex-Minister wegen Drogenhandel an

Der in den USA festgenommene frühere mexikanische Verteidigungsminister Salvador Cienfuegos Zepeda ist wegen Drogenschmuggels und Geldwäsche angeklagt worden. Er soll zwischen Dezember 2015 und Februar 2017 an der Produktion und Verteilung „tausender Kilogramm“ Kokain, Heroin, Methamphetamin und Marihuana in den USA beteiligt gewesen sein, wie aus der am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Anklageschrift der Staatsanwaltschaft in New York hervorgeht.