Italienerinnen-Duo führt Sölden-Riesentorlauf an

Im ersten Durchgang des Damen-Riesentorlaufs beim Weltcup-Auftakt in Sölden hat die Italienerin Marta Bassino die Bestzeit aufgestellt. In einem Rennen mit großen Abständen lag die Killington-Siegerin des Vorjahres am Samstagvormittag 0,58 Sekunden vor ihrer Landsfrau und Weltcup-Titelverteidigerin Federica Brignone. Als beste Österreicherin war Stephanie Brunner vorerst auf dem neunten Platz klassiert, Katharina Truppe auf Rang 11.