Marta Bassino gewinnt Riesentorlauf in Sölden

Der Weltcup-Auftakt der alpinen Ski-Damen hat am Samstag in Sölden einen italienischen Doppelsieg gebracht. Marta Bassino setzte sich im „Geisterrennen“ auf dem Rettenbachgletscher 0,14 Sekunden vor ihrer Landsfrau Federica Brignone durch. Für die 24-Jährige, die bereits nach dem ersten Durchgang geführt hatte, war es der zweite Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Platz drei ging in Abwesenheit von US-Star Mikaela Shiffrin an die Slowakin Petra Vlhova.