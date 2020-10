Halbmarathon-WM-Titel an Jepchirchir und Kiplimo

Die Kenianerin Peres Jepchirchir und Jacob Kiplimo aus Uganda haben am Samstag in Gdynia in Polen Halbmarathon-WM-Gold geholt. Jepchirchir drückte in 1:05:16 Stunden ihre Weltbestleistung für reine Frauen-Rennen. In gemischten Bewerben steht die Bestmarke auf 1:04.31. Kiplimo siegte in 58:49 Min. vor Kibiwott Kandie (KEN/58:54) und Amedework Walelegn (ETH/59:08). Die weiteren Frauen-Medaillen gingen an Melat Yisak Kejeta (GER/1:05:18) und Yalemzerf Yehualaw (ETH/1:05:19).