„War ein großer Fehler": Ärger um Foto von ÖVP-Beisammensein nach 22 Uhr

Innsbruck – Ein in der Krone veröffentlichtes Foto, dass ÖVP-Granden wie LR Johannes Tratter, Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann, Klubchef Jakob Wolf oder BR Sebastian Kolland sowie den SPÖ-Vorsitzenden Georg Dornauer beim gemütlichen Zusammensein inklusive Wein vor dem Landtagssitzungssaal im Innsbrucker Congress am Donnerstag nach 22 Uhr zeigt, sorgt für Empörung. Zwar gab es ordnungsgemäß keinen Ausschank mehr und die Landtagssitzung dauerte noch bis 23.30: Doch angesichts der viel kritisierten Vorverlegung der Sperrstunde auf 22 Uhr in Tirol spricht FPÖ-Chef Markus Abwerz­ger von einer „Doppelmoral“, die ihresgleichen suche. Und von einem inakzeptablen Bild, das die Politik damit vermittle.