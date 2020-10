Europäischer Kinderfilmpreis geht nach Polen

Beim 25. Internationalen Kinder- und Jugendfilmfestival „Schlingel“ sind am Samstagabend in Chemnitz die Hauptpreise vergeben worden. Der mit 12.500 Euro dotierte Europäische Kinderfilmpreis ging nach Polen an Marta Karwowska für „Ärger hoch drei“ (Original: „Tarapaty 2“), wie die Veranstalter mitteilten. Insgesamt wurden in der zurückliegenden Woche rund 260 Kinder- und Jugendfilme aus aller Welt in Chemnitz und Zwickau präsentiert.