Holzhauser zum 3. Mal mit Doppelpack in belgischer Liga

Raphael Holzhauser hat nach seinem Debüt im österreichischen Fußball-Nationalteam bei seinem Club Beerschot einmal mehr groß aufgespielt. Der 27-jährige Mittelfeldspieler erzielte am Samstag beim 6:3-Heimsieg gegen St. Truiden seinen in dieser Saison bereits dritten Doppelpack und zog damit in der Jupiler-League-Schützenliste mit nun sieben Toren mit dem in Führung liegenden Genk-Akteur Paul Onuachu gleich. Daneben hält der Ex-Austrianer auch schon bei sechs Assists.