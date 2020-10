Diebstahlanzeigen ab sofort auch online möglich

Ab sofort können Diebstähle auch online angezeigt werden. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach in diesem Zusammenhang am Wochenende von einem „Zeichen für das Fortschreiten der Digitalisierung in der österreichischen Polizei“. Die Möglichkeit zur elektronischen Anzeige sei eine Erleichterung für Betroffene, bedeute aber nicht, „dass die Ermittlungstätigkeit an der notwendigen Akribie und Intensität verliert“, versicherte Nehammer.