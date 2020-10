„Blaues Auge“ für ÖSV-Damen bei bitterer Sölden-Pleite

„Enttäuscht“ hat Christian Mitter Sölden verlassen. Platz 15 durch Katharina Truppe als „bestes“ Ergebnis war gleichbedeutend mit dem schlechtesten Sölden-Abschneiden der ÖSV-Damen in der Geschichte. Trotz allem sah der Rennsportleiter auch genug Positives um zu meinen, mit einem „blauen Auge“ davongekommen zu sein. Geradezu verblüfft war der Damenchef darüber, dass sich keine der fünf für das Finale qualifizierten ÖSV-Damen dort verbesserte.

„Fehleinschätzungen“ machte der Coach hauptverantwortlich für das magere Abschneiden beim Weltcup-Opening. Während Italiens Damen mit Marta Bassino vor Federica Brignone ein weiterer Doppelsieg gelang, lieferten die ÖSV-Damen erstmals ohne Top-Ten-Ergebnis das historisch schlechteste Sölden-Ergebnis ab. Und das in einem Rennen, in dem mit der verletzten US-Olympiasiegerin Mikaela Shffrin und der zurückgetretenen Viktoria Rebensburg zwei der Besten fehlten und selbst „Snowboarderin“ Ester Ledecka im erst zweiten Weltcup-RTL erstmals punktete.

„Wir stehen also wieder am Anfang“, bedauerte Mitter. „Ich hätte schon gehofft, dass es einen Schritt nach vorne geht. Bei Petra Vlhova (von 10 auf 3; Anm.) hat es ja auch geklappt“. Seine Damen seien im ersten Durchgang „viel zu verhalten“, im zweiten „viel zu gerade“ gefahren. „Die taktische Einstellung stimmt noch nicht ganz“, sagte Mitter. Vor allem sei der Steilhang falsch eingeschätzt worden. „Das ist nach einigen Jahren Weltcup doch etwas unerklärlich.“

Teilbestzeiten wie bei Truppe würden aber Hoffnung machen, auf dem richtigen Weg zu sein. Mitter: „Dass wir an einem Tag, an dem so viele Sachen nicht funktioniert haben, mit einem blauen Auge davongekommen sind, stimmt mich auch guten Mutes.“