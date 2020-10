Mann stach in Wien im Auto auf Ex-Freundin ein

Es hätte angeblich eine „Aussprache“ werden sollen, dann zückte er das Messer: Ein 41-Jähriger hat am Samstagnachmittag seine Ex-Freundin in Wien-Meidling zu einem Gespräch getroffen. Die Unterredung im Auto gipfelte jedoch in einen Streit. Wie die Polizei berichtete, stach der Rumäne mit einem Messer mehrmals auf seine frühere Lebensgefährtin ein. Diese wurde schwer, aber zumindest nicht lebensgefährlich verletzt.