Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich bleibt hoch

Mit 1.672 Neuinfektionen in Österreich ist die Zahl der Personen, die sich innerhalb von 24 Stunden mit dem Coronavirus angesteckt haben, auch am Sonntag erneut hoch. Das sind fast doppelt so viele neue bestätigte Fälle wie im Vergleichszeitraum am Sonntag davor. Am Samstag war ein Rekordwert von 1.747 Neuinfektionen gemeldet worden. Die meisten Fälle gab es in Wien (431) vor Niederösterreich (356) und Oberösterreich (274).