Demos aus Solidarität für getöteten Lehrer in Frankreich

In Frankreich werden nach der mutmaßlich terroristisch motivierten Ermordung eines Lehrers landesweit zahlreiche Solidaritäts-Demonstrationen erwartet. Das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ rief für Sonntagnachmittag gemeinsam mit der Gewerkschaften zu einer Demonstration in Paris auf. Auch in zahlreichen anderen Städten wie Marseille oder Bordeaux wollen Menschen auf die Straße gehen. Mittlerweile wurden elf Menschen aus dem Umfeld des Attentäters festgenommen.