Landesweite Proteste in Thailand

Trotz der Festnahmen von Aktivisten und eines Versammlungsverbotes haben in Thailand auch am Sonntag tausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha demonstriert. In rund 20 Städten fanden Kundgebungen statt. Die Regierung hatte in der Hauptstadt Bangkok vorübergehend 15 Bahnhöfe geschlossen, um die Proteste zu behindern. Bereits am Samstag waren sieben Menschen nach friedlichen Protesten in Bangkok festgenommen worden.