ÖFB-Präsident hofft auf Fortsetzung von Amateur-Spielbetrieb

Leo Windtner, der Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes, appelliert an Regierung und Behörden, „die für die Gesundheit so wichtige Ausübung aller Sportarten auch weiterhin zu ermöglichen“. Bevor man an eine neuerliche Unterbrechung des Amateur-Spielbetriebs denke, gäbe es noch eine Reihe von Maßnahmen, die ergriffen werden könnten, wird der ÖFB-Chef in einer Aussendung zitiert. Die Regierung kündigte neue Maßnahmen an, Details sind noch nicht bekannt.