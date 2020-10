Winter muss noch warten, Herbst bringt nochmal 20 Grad in Tirol

Innsbruck, Hintertux – Nicht so schnell! Noch hat der Winter nicht das Kommando übernommen. Im Gegenteil. Zwar gab es in den vergangenen Tagen in höheren Lagen einigen Neuschnee. In den kommenden Tagen kommt der Herbst aber zurück – und bringt Sonnenschein und bis zu 20 Grad.

Dort kam es schon gestern, etwa in Hintertux, zu großem Andrang und einem längeren Rückstau. Schon in Vorderlanersbach wurden Wintersportler auf die Parkplätze gelotst und dann mit Skibussen weitertransportiert.

Auch in den kommenden Tagen dürfte das Wetter perfekt sein, um die ersten Schwünge in den Schnee zu ziehen. Speziell am Dienstag und Mittwoch soll es strahlend schön werden und in den Tälern die 20-Grad-Marke fallen. Ab Mittwoch setzt dann Föhn ein, der erst am Freitag nachlassen soll. Der Winter muss also warten. (TT)