Schlager Salzburg - Rapid im ÖFB-Cup-Achtelfinale

Die Auslosung des Achtelfinales im österreichischen Fußball-Cup hat am Sonntag die Schlager-Paarung Red Bull Salzburg gegen Rapid gebracht. Die beiden Teams trafen bereits in den vergangenen beiden Pokal-Saisonen aufeinander, wobei Salzburg 2019/20 in der zweiten Runde und 2018/19 im Endspiel die Oberhand behielt. Der LASK empfängt den Wiener Stadtligisten Elektra, die Austria bekommt es im eigenen Stadion mit Hartberg zu tun, Sturm tritt in Graz gegen Wacker Innsbruck an.