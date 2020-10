Tenor Meli positiv auf Corona getestet

Der italienische Startenor Francesco Meli ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, und tritt daher bei der letzten „Aida“-Aufführung in Konzertform an der Scala in Mailand nicht auf. Der 40-jährige Sänger erklärte via Facebook, er sei symptomfrei. Er werde sich nun in Quarantäne begeben, hieß es. Meli, der in „Aida“ die Rolle des Radames spielt, wird bei der Vorstellung am Montag vom deutschen Tenor Jonas Kaufmann ersetzt, wie die Scala am Sonntag erklärte.