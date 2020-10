Sozialproteste in Chile: Kirchen gehen in Flammen auf

Am Jahrestag der heftigen Proteste gegen soziale Ungleichheit und die konservative Regierung in Chile sind in der Hauptstadt Santiago de Chile mindestens zwei Kirchen in Brand gesteckt worden. 2019 demonstrierten in Chile Tausende für einen besseren Zugang zu Bildung und eine sozialere Wirtschaftspolitik. Zuletzt hatten die Proteste in dem südamerikanischen Land wieder zugenommen.