Forschungsverbund Jelinek präsentiert sich bei Symposium

Am 22. Oktober wird aus dem Tanzquartier Wien die Vorstellung des Forschungsverbunds online übertragen. Auch Jelinek wird an der Präsentation mitwirken und ihren Text „Die Zeit flieht. Für meinen Orgellehrer Leopold Marksteiner“ lesen, der sich mit ihrer Ausbildung am Konservatorium (nunmehr MUK) befasst, kündigte die Uni Wien in einer Aussendung an.