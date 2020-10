Tampa-Erfolg über Packers - 3 NFL-Teams noch unbesiegt

Tom Brady hat das Quarterback-Duell mit Aaron Rodgers klar für sich entschieden und die Tampa Bay Buccaneers zu einem unerwartet deutlichen Sieg gegen die zuvor ungeschlagenen Green Bay Packers geführt. Der erfolgreichste Spielmacher der NFL-Geschichte ermöglichte seinem neuen Team am Sonntag (Ortszeit) nach einem frühen 0:10-Rückstand einen 38:10-Erfolg und steuerte zwei Touchdown-Pässe bei.

Einen davon fing Rob Gronkowski, wodurch Erinnerungen an den Triumphzug des Duos bei den New England Patriots wach wurden. „Er hat großartig gespielt“, sagte Brady über den Mann, dem er zum bereits 79. Mal einen Touchdown-Pass zuwarf - nur drei Duos aus Quarterback und Tight End kommen auf eine bessere Ausbeute in der National Football League (NFL). „Ich denke Tom und Rob hatten eine großartige Verbindung“, lobte Buccaneers-Trainer Bruce Arians.