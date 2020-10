Die Talabfahrt auf der Nordkette war in den vergangenen Jahren offiziell gesperrt – genutzt wurde sie trotzdem intensiv. Für heuer zeichnet sich laut Stadt Innsbruck eine Einigung mit den Grundbesitzern ab.

Innsbruck – Sitzfleisch und viel Geduld beweist Thomas Schultze, Gemeinderat für die Grünen in Innsbruck. Er führt für die Stadt die Verhandlungen mit den Grundbesitzern in Sachen Talabfahrt auf der Nordkette. 90 Prozent der Verträge liefen im Jahr 2018 aus. Thomas Schroll, Geschäftsführer der Nordkettenbahnen Betriebs GmbH, konnte sich mit einem Teil der Grundbesitzer nicht über eine Verlängerung einigen. Die Talabfahrten blieben offiziell gesperrt. Eine unbefriedigende Situation für alle Beteiligten und natürlich die Innsbruckerinnen und Innsbrucker. Schroll trat die Verhandlungen an die Stadt ab – und Thomas Schultze auf den Plan.