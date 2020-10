U-Ausschuss: 16 weitere Sitzungstermine im kommenden Jahr

Die Parlamentsfraktionen haben sich auf 16 weitere Befragungstermine im Ibiza-Untersuchungsausschuss im kommenden Jahr geeinigt. Der erste Sitzungstermin 2021 ist für 12. Jänner angesetzt, teilte die Parlamentskorrespondenz am Montag mit. Der nach derzeitigem Stand letzte Befragungstag soll am 14. April erfolgen. Die Beweisaufnahme soll dann - vorbehaltlich einer Verlängerung des U-Ausschusses - am 16. April 2021 enden. Für heuer sind insgesamt 26 Befragungstermine geplant.