Große Tauffeier in Wiener Lokal von Behörden beendet

Eine Tauffeier mit rund 70 Gästen und Livemusik, aber ohne Corona-Sicherheitsvorkehrungen ist am Sonntagnachmittag in Wien-Leopoldstadt von den Behörden beendet worden. Die Party-Gesellschaft hatte sich im Keller eines Esslokals in der Lassallestraße versammelt. Die Polizei sowie das Büro für Sofortmaßnahmen (MA15) protokollierten zahlreiche Verstöße gegen die Covid-19-Maßnahmenverordung.