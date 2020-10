Söll – Schneearme Winter – das gab es schon in den 1970er-Jahren. Technische Beschneiung zwar keine, dafür bereits Skitourismus. „Damals waren die Leute noch nicht so verwöhnt. Da ist man auch mal über apere Flecken gefahren“, erinnert sich Walter Eisenmann. Seit 1986 führt der Söller die Geschäfte der Berg- und Skilift Hochsöll GmbH, hat den Umbau sämtlicher Liftanlagen – teilweise zweimal – erlebt und war maßgeblich an der Erfolgsgeschichte des Sommer-Bergerlebnisses Hexenwasser beteiligt. Ende Oktober verabschiedet sich der 67-Jährige in den Ruhestand – seinem Lebenswerk den Rücken kehren wird er so schnell aber nicht.