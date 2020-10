Mann am Boden fixiert - Wiener Linien werten Aufnahmen aus

Die Wiener Linien werten derzeit Aufnahmen eines Vorfalles aus, der sich am Samstag in der U-Bahn-Station Westbahnhof zugetragen hat. Sicherheitsmitarbeiter haben dort einen Mann am Boden fixiert, der sich Berichten zufolge geweigert hat, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Man werte derzeit Aufnahmen des Geschehens aus, hieß es am Montagvormittag auf Anfrage der APA bei den Wiener Linien.