Covid-19-Krise trübt den Champions-League-Auftakt

Die Fußball-Champions-League startet am Dienstagabend zwar mit dem Schlager Paris Saint-Germain - Manchester United, wird aber weiter von der Covid-19-Krise getrübt. Chelsea - Sevilla und Lazio Rom - Dortmund lauten die beiden weiteren Topduelle am ersten Spieltag, an dem der FC Barcelona vor einem Pflicht-Heimsieg gegen Ferencvaros Budapest steht. Gleiches gilt für RB Leipzig auch ohne die verletzten ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer und Konrad Laimer gegen Istanbul Basaksehir.

Das Match in Paris, wo der unterlegene Finalist der Vorsaison den englischen Rekordmeister empfängt, findet aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Corona-Infektionen und der nächtlichen Ausgangssperre (21 bis 6 Uhr) in der französischen Hauptstadt ohne Fans statt. Italiens Serienchampion Juventus Turin muss dagegen beim Gastspiel in Kiew auf seinen positiv auf Covid-19 getesteten Superstar Cristiano Ronaldo verzichten. Und auch darüber hinaus beeinträchtigt Corona den Königsklassen-Auftakt. So werden etwa in Leipzig nicht wie geplant 8.500, sondern nur 999 Zuschauer ins Stadion gelassen.