Thailand-Proteste - Demos gehen trotz Verbots weiter

Trotz des von der thailändischen Regierung verhängten Demonstrationsverbots sind am Montag wieder zahlreiche Demokratie-Aktivisten in Bangkok auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich an mehreren Orten der thailändischen Hauptstadt, was es der Polizei erschwerte, die Proteste zu unterbinden. Organisiert werden die Kundgebungen maßgeblich von der „Freien Jugend“, die den Rücktritt der autoritären Regierung, eine Verfassungsänderung und eine Reform der Monarchie fordert.