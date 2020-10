Achter Lehrgang vorbei: Wieder zwölf JungjournalistInnen für Tirol ausgebildet

Innsbruck – Mit einer kleinen Feier im Landhaus in Innsbruck ist am Montag der achte Lehrgang der Tiroler Journalismusakademie (TJA) zu Ende gegangen. Zwölf AbsolventInnen erhielten von Lehrgangsleiter Ronald Zecha die Abschlusszertifikate überreicht. „Wir sind sehr glücklich, dass wir das gesamte Programm in diesem außergewöhnlichen Jahr durchführen konnten“, sagte Zecha. Von TeilnehmerInnen wie Lehrenden habe die Pandemie viel Flexibilität abverlangt.