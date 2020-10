Toyota Proace City Verso: Ausreichend kantig fürs Praktische

Rum – Sie haben nach wie vor Konjunktur, die immer wieder totgesagten Großraumlimousinen mit kompaktem Format. Mögen Sport Utility Vehicles auf den ersten Blick mehr Dynamik und mehr attraktives Aussehen versprechen, so haben sie in der Regel keine Chance, wenn es ums Ladevolumen oder um Variabilität geht. Die Groupe PSA hat hier mit ihrem Trio Berlingo/Rifter/Combo Life die Latte so hoch gelegt, dass Toyota sich dazu entschlossen hat, bei den Franzosen einkaufen zu gehen: Die Japaner greifen einmal mehr auf die bewährte PSA-Plattform EMP2 zurück und lassen darauf den neuen Proace City Verso (Pkw-Version) bzw. Proace City (Kastenwagen) aufbauen.