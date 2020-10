Unverständnis für Corona-Restriktionen: „Lösungsorientiert schaut anders aus"

Doch mit den neuen Maßnahmen der Bundesregierung (Veranstaltungen outdoor mit maximal zwölf Personen) fällt diese Initiative flach, was den gebürtigen Landecker ärgert: „Wer entscheidet so etwas? Unmittelbar nach dem Startschuss würde jeder Baby-Elefant größer werden“, spielte der 61-Jährige auf das Szenario bei seinen Läufen an.