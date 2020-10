Mercedes V-Klasse: Der Edellaster des Steuerberaters

Ein Musterbeispiel ist dafür die jüngst überarbeitete Mercedes V-Klasse. Sie ist zwar konstruktiv mit Handwerkerfreund Vito verwandt, aber das war’s damit auch schon. Mercedes hat seinen Großraumtransporter nämlich in die Pkw-Modellfamilie eingegliedert und ihm alles mitgegeben, was einen echten Mercedes ausmacht. Schon beim Außendesign setzt sich die V-Klasse von anderen Transportern sichtbar ab. Trotz der Größe und der riesigen Schiebetüren wirkt der Wagen noch schick und erfreut mit vielen hochwertigen Mercedes-Details von der stylischen Front mit LED-Scheinwerfern bis zum Heckabschluss mit Chrom­blende und separat öffnender Heckscheibe für Krimskrams. Keine Frage: So etwas hat man gern vor dem Haus stehen. Sitzt man erst in herrschaftlicher Höhe im Innenraum, eröffnet sich einem die Lebenswelt eines Mercedes-Pkw. Auf dem Qualitätsniveau einer C-Klasse begrüßen den Fahrer Bedien­elemente, die wir auch aus der E-Klasse kennen. Mercedes-Stil pur, dazu optional neueste Multimedialösungen wie das MBUX-System mit bis zu 10,25 Zoll großem Bildschirm und ausgereifter Sprachsteuerung.