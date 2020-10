Liszt Festival Raiding: Konzerte auf restauriertem Flügel

Beim Liszt Festival Raiding wird am kommenden Sonntag in zwei Konzerten erstmals ein kürzlich restaurierter Konzertflügel von Franz Liszt bespielt. Gottlieb Wallisch und das Orchester Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck bringen den Flügel, den der Komponist bei einem Konzert im belgischen Lüttich gespielt hat, mit Beethovens fünftem Klavierkonzert wieder zum Klingen, teilte das Liszt Festival am Montag in einer Aussendung mit.