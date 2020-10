„Sub-Auspiciis“-Promotion an Uni Graz ohne Präsident

An der Universität Graz ist am Montagnachmittag ein Absolvent „sub auspiciis Praesidentis rei publicae“ promoviert worden - allerdings ohne Präsidenten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird erst bei einem Termin am 13. November 2020 in Wien allen österreichischen „sub-auspiciis“-Kandidatinnen und Kandidaten ihre Ehrenringe mit dem Wappen der Republik überreichen, wie die Universität Graz am Montag bekannt gab.