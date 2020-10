Gewaltsame Sozialproteste in Chile

Ein Jahr nach dem Beginn einer Protestbewegung für mehr soziale Gerechtigkeit in Chile sind Zehntausende Menschen in der Hauptstadt Santiago auf die Straße gegangen. Im Zuge der Proteste am Sonntag kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen, bei denen zwei Kirchen in Brand gesteckt wurden. Die Polizei nahm fast 600 Demonstranten fest. In der kommenden Woche stimmen die Chilenen darüber ab, ob die Verfassung des südamerikanischen Landes überarbeitet werden soll.