Mordprozess-Neuauflage gegen Kärntner Frauentrio vertagt

Der Mordprozess gegen ein Frauentrio am Landesgericht Klagenfurt ist am Montag nach zwölfstündiger Verhandlungsdauer vertagt worden. Am Abend wurden die ermittelnden Beamten befragt. Danach schloss Richter Manfred Herrnhofer das Beweisverfahren und vertagte die Verhandlung auf Dienstag.