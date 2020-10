Biden negativ auf Coronavirus getestet

Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden ist negativ auf das Coronavirus getestet worden. Die teilte sein Kampagnenteam am Montag in einem Statement mit. Bei seinem Wahlkampfauftritt hat Biden wiederholt Amtsinhaber Donald Trump für dessen Umgang mit der Coronavirus-Pandemie kritisiert. Gegen Trumps Behauptung vom Wochenende, die USA seien „über den Berg“, führte Biden an, dass die Zahl der Neuerkrankungen auf dem höchsten Stand seit Monaten sei.