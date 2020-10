Amnesty: Härteste Bedingungen für Hausangestellte in Katar

Sie werden beleidigt, geschlagen, angespuckt und arbeiten oft 16 Stunden am Tag: Ausländische Hausangestellte in Katar sind laut Amnesty International häufig Misshandlungen, Erniedrigung und härtesten Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Nach Gesprächen mit 105 Frauen zieht die Organisation in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht eine düstere Bilanz: Rund 85 Prozent von ihnen sagten, selten oder nie freie Tage zu bekommen, und dass Arbeitgeber ihre Pässe einbehalten würden.