Belvedere 2021 mit Beuys und Wotruba

Vor seinem Tod im April 2020 stellte der Tiroler Künstler Lois Weinberger eine Auswahl von Arbeiten und Texten aus den letzten Jahrzehnten zusammen, die ab 2. Juli 2021 in der Ausstellung „Lois Weinberger. Basics“ im Belvedere 21 zu sehen sind. Nach einem siebzig Meter langen Prolog im Barockgarten des Belvederegarten („your age, my age and the age of the rainbow“ ab 24. April) ist im Belvedere 21 ab 24. November mit „Akt in der Landschaft“ die erste museale Einzelausstellung des Schweizer Künstlers Ugo Rondinone in Österreich zu sehen, eineinhalb Jahre später als vor Corona angekündigt.