Das Problem mit dem Nagellack: Besser Nägel mit Köpfchen machen

Exklusiv

Traditionelle Nagellacke beinhalten oftmals bedenkliche Inhaltsstoffe. Das Bewusstsein der Konsumenten wird stärker. Das treibt auch die Bewegung in der Kosmetikindustrie an. Eine vegane, schadstofffreie Nagelfarbe war in der TV-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ der Renner.