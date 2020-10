Britische Forscher wollen Freiwillige mit Virus infizieren

Zur besseren Erforschung von Corona-Ansteckungen wollen britische Wissenschafter erstmals Freiwillige gezielt mit dem Virus anstecken. Wie Wissenschafter (u.a. vom Londoner Imperial College) am Dienstag mitteilten, soll das Forschungsprogramm zeigen, wie hoch die Viruslast sein muss, damit Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 erkranken. Das Programm soll dazu beitragen, „die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, seine Folgen zu lindern und Todesfälle zu reduzieren“.

Die Probanden sollen über die Nase mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert werden, wie Peter Openshaw, Professor für experimentelle Medizin am Imperial College, dem Sender BBC Radio 4 sagte. „Der große Vorteil dieser Studien mit Freiwilligen ist es, dass wir jeden Freiwilligen nicht nur während der Infektion, sondern auch vorher sehr sorgfältig untersuchen und genau herausfinden können, was in jedem Stadium passiert.“