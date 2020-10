Das Ringen mit Corona: Von Normalität meilenweit entfernt

Wals, Innsbruck –Wie stark die heimische Ringer-Liga von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen ist, zeigt allein die Tatsache, dass Vize-Verbandspräsident Josef Schnöll am Verbandstag am vergangenen Wochenende gar nicht teilnehmen konnte. Der Funktionär saß in der abgeriegelten Salzburger Gemeinde Kuchl in Quarantäne. Dass der Vorstand mit Präsident Thomas Reichenauer und dem Tiroler Franz Marx (Vizepräsident Breitensport) für die nächsten drei Jahre bestätigt wurde, war auch schon die einzige „Routineaufgabe“.