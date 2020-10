ZugspitzArena lässt Ära der Forstmeile wieder aufleben

Lermoos, Ehrwald – In den späten 70er-Jahren schossen die Forstmeilen wie die sprichwörtlichen Schwammerln aus dem Waldboden. Die Rundkurse, auf denen in Abständen Trainingsstationen aufgebaut sind, waren der Inbegriff für Fitness im Freien. Dann jedoch kam das Joggen in Mode und die Forstmeilen wurden als altmodisch abgetan. Viele von ihnen verfielen.

Am Montag starteten die Bauarbeiten für eine neue Forstmeile zwischen Lermoos und Ehrwald. Die Idee dazu wurde im Ortsausschuss Lermoos geboren. „Rasch wurde jedoch überlegt, die Forstmeile in Richtung Ehrwald weiterzuziehen“, beschreibt TVB-Obmann Theo Zoller die Anfänge. Und so wird es nun auch umgesetzt. Die Forstmeile, die im Frühjahr 2021 fertig sein soll, startet in Lermoos, führt in einer kleinen Schleife zurück in Richtung Bahnhof, anschließend entlang des Panoramawegs zum Viadukt in Ehrwald und durch das Moos wieder retour. 19 Stationen sind eingeplant. Zoller: „Die Forstmeile ist für Alt und Jung, für Anfänger und Ambitionierte geeignet. Wer will, kann die ganze Runde durchs Moos wieder zurück nach Ehrwald absolvieren, das sind zirka sechs Kilometer. Man muss aber nicht den ganzen Parcours auf einmal machen.“