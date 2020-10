Beteiligung an Nachfolger-Tod: Burundis Ex-Präsident in Haft

Im ostafrikanischen Burundi ist Ex-Präsident Pierre Buyoya für die Beteiligung am Tod seines Nachfolgers zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Melchior Ndadaye gewann 1993 die ersten demokratischen Wahlen in Burundi, wurde aber kurz darauf getötet. Daraufhin brach ein Bürgerkrieg zwischen Hutu und Tutsi aus, in dem mehr als 300.000 Menschen starben.