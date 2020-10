Erneut Raketenbeschuss zwischen dem Gazastreifen und Israel

Zwischen dem Gazastreifen und Israel ist es erneut zu gegenseitigem Raketenbeschuss gekommen. Die israelische Armee fing am Dienstag nach eigenen Angaben eine Rakete ab, die aus der Gegend der Stadt Chan Junis im Gazastreifen abgefeuert worden war. Für diesen Angriff übernahm zunächst niemand die Verantwortung. Als Antwort griffen die israelischen Streitkräfte mit Kampfflugzeugen und -hubschraubern „unterirdische Infrastruktur“ der radikalislamischen Hamas in Süd-Gaza an.