Die Helden der Schwazer Osthalle: Die Tiroler Handball-Familie hält zusammen

Schwaz – Bei der Arbeit schmutzig zu werden, daran hat sich Rauchfangkehrermeister Clemens Wilfling längst gewöhnt. Rußverschmiert klettert der 25-jährige Schwazer schon frühmorgens auf den Dächern der Silberstadt herum und sorgt mit seinen Bürsten und Besen dafür, dass die Kamine der Häuser geputzt und sicher sind. Nach der Arbeit schlüpft der Tiroler ins Handballtrikot. Und das ist nach sieben Runden in der spusu-Handballliga noch immer sauber und strahlend weiß. Mit dem 31:30-Heimsieg gegen die Fivers am vergangenen Wochenende kletterten die makellosen Schwazer Adler an die Tabellenspitze.