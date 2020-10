Andreas Vitasek ist „Der Herr Karl“

Andreas Vitasek ist 64, den Herrn Karl hat er im Text 60 gelassen („Schaun S‘mi an! Sechzig Jahr! Und nie krank g‘wesen.“), Qualtinger selbst war bei der Uraufführung unglaubliche 33 Jahre jung. So jung ist vielleicht gerade der unsichtbar in den Kulissen sitzende „Auszubildende“, den Vitasek ein paar Mal als Souffleur benötigt. Der Lehrling der Delikatessenhandlung, in deren Keller man sich eigentlich befindet, und damit der Ansprechpartner des Monologisierenden ist dagegen natürlich das Publikum. Alles Atmosphärische ist in Text und Ausstattung jedoch gestrichen. Es gibt keine Chefin, gegen die der Herr Karl gleichzeitig buckelt und aufmuckt, und es gibt keine Regale, Fässer, Kisten und Konserven. Es gibt nur die Bühnensituation. Und den genialen Text, der heute wie damals seine Wirkung entfaltet.

Nachdem Hermann Leopoldi „Erst kommt Österreich, dann kommt lang nix“ gesungen hat, unternimmt Herr Karl mit einem Freund eine kleine Österreich-Rundfahrt. Und plötzlich kommt uns diese Art von Patriotismus wieder unheimlich aktuell vor, sie springt uns in den Heimatliedern eines Andreas Gabalier ebenso an wie in der Tourismus-Werbung angesichts der Corona-Pandemie. Am Ende klingt Marlene Dietrich aus den Lautsprechern: „Wenn ich mir was wünschen dürfte / Käm ich in Verlegenheit / Was ich mir denn wünschen sollte / Eine schlimme oder gute Zeit.“ Der Herr Karl weiß jedenfalls: „Man hat sein Leben nicht umsonst gelebt. Und das ist vielleicht das, worauf‘s ankommt...“