Gewessler richtet Biodiversitäts-Fonds ein

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am Mittwoch die Einrichtung eines Biodiversitäts-Fonds angekündigt, der im ersten Jahr 2021 im Rahmen des Klimaschutz-Budgets mit fünf Millionen Euro dotiert sein wird. Die finanziellen Mittel würden in den weiteren Jahren steigen. „Damit wollen wir beginnen, Projekte zu unterstützen, die unsere wunderbare Natur, unsere Lebensgrundlagen schützen.“

Österreich sei ein Land der Vielfalt und zähle mit seinen rund 68.000 Arten zu den artenreichsten Ländern Mitteleuropas. Aber dies sei massiv in Gefahr: Österreich liegt mit einem Anteil von 83 Prozent der Arten mit mangelhaftem oder sogar schlechtem Zustand an vorletzter Stelle des Rankings der EU-Umweltagentur. „Das ist ein klarer Handlungsauftrag, denn die Artenvielfalt ist unsere Lebensversicherung“, so die Ressortchefin.