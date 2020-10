Misstrauensantrag gegen Spaniens Regierungschef Sanchez

In Spanien hat die rechtspopulistische Partei Vox einen Misstrauensantrag gegen den sozialistischen Regierungschef Pedro Sánchez eingebracht. „Diese Regierung hat uns Elend und Armut gebracht“, sagte der Vox-Abgeordnete Ignacio Garriga am Mittwoch im Parlament in Madrid. Die Abstimmung über den Antrag, bei der der Vox-Chef Santiago Abascal als Gegenkandidat antritt, findet am Donnerstag statt. Der Initiative werden allerdings keine Aussichten auf Erfolg eingeräumt.