Strafzettel fürs Trinken von Bier: Alkoholverbot in Ischgl beschlossen

Ischgl – Ischgl, das stand bisher für Skifahren, ausgelassene Partys – und bei so manchem auch für viel Alkohol. Wer sich aber in diesem Winter mit einem Bier – oder gar Härterem – im Zentrum erwischen lässt, für den wird das richtig teuer. Wie berichtet , verordnet sich die Partyhochburg heuer ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Der Ischgler Gemeinderat hat das nun abgesegnet. Party machen und Trinken im Freien? Das ist zwischen dem 26. November und dem Ende der Wintersaison untersagt – und zwar rund um die Uhr.

Diskussionen gab es nur über eine weitere Ausweitung. Etwa auf die beiden Dorftunnel, wie Gemeinderat und Seilbahnvorstand Markus Walser vorschlug. „Wenn es Probleme gibt, muss man das verschärfen – vielleicht im nächsten Jahr“, so Kurz. Denn vorerst gilt das Verbot nur bis zum Ende des Winters. Dann will man weitersehen. Verhindern will man unter anderem, dass die Après-Ski-Partys von den Gästen heuer kurzerhand ins Freie verlegt werden. In den Gebäuden herrschen ja strenge Regeln. „Wir hatten bereits bisher ein Ausschankverbot ab 19 Uhr im Freien“, erklärt der Bürgermeister. Auch hätten Securitys ein Auge darauf gehabt, dass auf den Straßen kein Alkohol getrunken werde. Handhabe hatte man aber keine. Das ändert sich nun.