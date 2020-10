„Lichterpark“ im Innsbrucker Hofgarten lädt zum Lustwandeln ein

Innsbruck – Von 7. November bis 10. Jänner verwandelt sich der Innsbrucker Hofgarten erstmals in den Lichterpark „Lumagica“ – und soll der traditionellen Bergweihnacht so, im wahrsten Sinne des Wortes, ein neues Highlight in schwierigen Zeiten bescheren.

Vor drei Jahren habe man in Japan einen ersten Lichterpark umgesetzt, berichtet Thomas Mark, Präsident der Tiroler Firma MK Illumination, die sich mit festlichen Beleuchtungskonzepten weltweit einen Namen gemacht hat. Auch in Deutschland sei das Konzept sehr erfolgreich. Nun freue er sich sehr, ein solches Großprojekt – in Kooperation mit Tourismusverband und Sparkasse – in der Heimat realisieren zu dürfen.

Apropos: Die Märkte in der Maria-Theresien-Straße, am Marktplatz und auf der Hungerburg starten mit aufwändigen Sicherheitskonzepten am 14. November, jene in der Altstadt, in St. Nikolaus und am Bergisel am 20. November, der Wiltener Weihnachtszauber am 23. November. „Wir erweitern die Fläche und reduzieren zugleich die Zahl der Stände um ein Drittel“, sagt GF Robert Neuner von der IAI Veranstaltungs GmbH. „Dafür werden Gastgärten und Freiflächen installiert“. Es gebe ein volles Angebot, wobei die Verpflegung „geordnet und registriert“ nur im Sitzen in den Gastgärten stattfinde.